'Yarısı Bizden' kampanyasına ilk günden 20 bini aşkın başvuru yapıldı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Yarısı Bizden' kampanyasına şu ana kadar 20 bin 147 başvuru yapıldığını ve en çok başvurunun Bahçelievler’den olduğunu açıkladı.

ensonhaber.com 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketi, kentsel dönüşümün önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu süreçte binlerce bina yerle bir olurken, TOKİ konutları ise ayakta kaldı. Yurdun birçok bölgesinde yıllarca riskli binaların dönüşüme kazandırılarak güvenli hale getirilirken, vatandaşlardan talep arttı. Böylelikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeniden harekete geçti. Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği ve nefes olacak proje için çalışma başlatıldı. Yarısı devletten Müjdeli haberi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Proje ise, 'Yarısı Bizden' kampanyası olarak açıklandı. Böylelikle, dönüşüme giren evlerin maliyetinin yarısını devletin karşılayacağı belirlendi. Kampanyaya ise başvurular bugünden itibaren başladı. "20 bin 147 başvuru yapıldı" 29 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan kampanyaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, gösterilen ilgiyi gözler önüne serdi. Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı: Yarısı Bizden kampanyamıza şu ana kadar 20 bin 147 başvuru yapıldı.



Bu 148 bin 472 bağımsız bölüm demek!



En çok başvuru Bahçelievler’den…



Haydi İstanbul riskli konutlarımızı TOKİ ile birlikte dönüştürelim.