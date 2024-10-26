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Haber Merkezi

Kim Milyoner Olmak İster yarışması yayınlanan her bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Sevilen yarışma programı, yeni bölümü ile izleyicisiyle buluştu.

Ayrıca, yayınlanan yeni bölümünde Oktay Kaynarca'nın yarışmacıya verdiği yanıt dikkat çekti.

"HANGİ AMERİKALI 'SEN OLASAN GÜLİSTAN' DER"

Yarışmacıya, "Sen olasan gülüstan" hangi ülkenin milli marşında geçen bir ifadedir?' sorusu geldi.

Şıklarda ise 'Fransa, ABD, Azerbaycan ve Meksika' yer aldı.

Yarışmacının soru üzerine düşündüğü sıralarda, ABD şıkkına yönelik açıklamaları sonrası sevilen sunucu Oktay Kaynarca, "Hangi Amerikalı 'Sen olasan Gülistan' der" yanıtını verdi.

SORUYU DOĞRU BİLDİ

Soru üzerine bir süre daha düşünen yarışmacı son kararını vererek 'Azerbaycan' yanıtını verdi.

Soruyu doğru bilen yarışmacı 10.000 TL seviyesine ulaştı.