Yarışta ikinci gün! Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'ın imza kampanyasında kitap dağıtıldı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan için imza verenlerle bir araya geldi.

AA & Ensonhaber

Türkiye, 14 Mayıs seçimlerine hazırlanıyor.

Sayı günlerin kaldığı tarihin en önemli seçimlerinde adaylar başvurularını sürdürüyor.

Bu kapsamda Yüksek Seçim Kurulu (YSK), cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak isteyenlerin başvuruların ardından 100 bin imza sürecini başlattı.

Bu isimler seçmenler tarafından verilecek imza ile cumhurbaşkanı adayı olabilecek.

27 Mart’a kadar sürecek olan 100 bin imza toplama işlemi dün başladı.

İmza verme işleminde 2'nci gün

Bugün de devam eden imza verme işleminde son durum şu şekilde:

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: 40 bin 275,



Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: 38 bin 623,



Ata İttifakı adayı Sinan Oğan: 21 bin 618,



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: 10 bin 17.

İmza verenlere kitap dağıttı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da, Ankara İl ve Merkez İlçe Seçim Kuruluna giderek Sinan Oğan'ın imza kampanyasına destek verenlerle bir araya geldi.

Sinan Oğan'ın 100 bin imzayı toplayarak cumhurbaşkanı adayı olacağını düşündüklerini belirten Özdağ, vatandaşlara imzalı kitaplarını hediye etti.

"Sinan Oğan'ın bu süreçten başarıyla çıkacağını düşünüyoruz"

Özdağ, "Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sayın Sinan Oğan'ın bu süreçten başarıyla çıkacağını, gereken imzayı toplayarak seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.