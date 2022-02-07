Yarıyıl tatilinin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başladı. Öğrenciler dersbaşı yaptı.

2020-2021 eğitim yılında, koronavirüs sebebiyle 15 Şubat'tan itibaren kademeli yüz yüze eğitime geçiş yapılmıştı.

2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatıldı.

ÖĞRENCİLER DERSBAŞI YAPTI

Birinci dönem ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erdi.

Bu kapsamda öğrenciler, 24 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili sonrası ilk derslerine ise bugün girdi.

Yarıyıl tatili bitti: Okullar açıldı VİDEO



KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNE DİKKAT EDİLDİ

Yeni dönem heyecanı yaşayan öğrenciler sınıfları doldururken, koronavirüs tedbirleri dikkate alındı.

Minik öğrenciler okula velileriyle birlikte gelirken, sınıflarına giderek dersbaşı yaptı.

YENİ ATANAN ÖĞRETMENLER GÖREV BAŞI YAPTI

31 Ocak'ta ataması yapılan 15 bin yeni öğretmen de bugünden itibaren atandıkları okullarda görevlerine başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlere isteğe bağlı kapsamlı eğitim programı için yeni dijital platform Öğretmen Bilişim Ağı'nı (ÖBA) ilk kez bu yılki yarıyıl tatilinde uyguladı.

Öğretmenler, kendileri için hazırlanan hizmet içi eğitim faaliyetlerine ÖBA üzerinden katıldı.