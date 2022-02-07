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    Yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili yarın çalacak

    Yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili yarın çalacak

    Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine yarın başlayacak.
    • AA
    • 07.02.2022 - 03:05
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 03:07
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    2020-2021 eğitim yılında, koronavirüs sebebiyle 15 Şubat'tan itibaren kademeli yüz yüze eğitime geçiş yapılmıştı.

    2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatılmıştı.

    Birinci dönem ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı ve 19 Kasım 2021 Cuma sona ermişti.

    OKULLAR YARIN AÇILIYOR

    Öğrenciler, 24 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili sonrası ilk derslerine ise yarın girecek. Bu kapsamda öğrenciler, yarın okullarında ikinci dönemin ilk gün heyecanını yaşayacak.

    Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatillerini 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

    Yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili yarın çalacak #1

    15 BİN YENİ ATANAN ÖĞRETMEN YARIN GÖREVLERİNE BAŞLAYACAK

    31 Ocak'ta ataması yapılan 15 bin yeni öğretmen de yarından itibaren atandıkları okullarda görevlerine başlayacak.

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlere isteğe bağlı kapsamlı eğitim programı için yeni dijital platform Öğretmen Bilişim Ağı'nı (ÖBA) ilk kez bu yılki yarıyıl tatilinde uyguladı.

    Öğretmenler, kendileri için hazırlanan hizmet içi eğitim faaliyetlerine ÖBA üzerinden katıldı.

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    Yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili yarın çalacak #2

    Yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili yarın çalacak #3


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