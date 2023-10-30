Yaş çay üreticilerine ödeme yarın yapılacak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 157 bin ton yaş çay alımı karşılığında, çay üreticilerine gerçekleşecek ödemenin 31 Ekim günü hesaplara aktarılacağını açıkladı.

AA & Ensonhaber

Tarımda yeni bir döneme giren Türkiye’de her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

Bu kez konu yaş çay…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl için destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatının kilo başına yüzde 64 artarak, 11 lira 30 kuruşa çıkacağını aktarmıştı.

Bu kapsamda çaylarını toplayan çiftçiler, ÇAYKUR’a teslim için hazırlıklarını tamamladı.

Ödemeler ne zaman yatacak?

Bir diğer yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ödemelerle ilgili açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Yumaklı, 1 milyar 736 milyon TL ödemenin hesaplara geçeceği tarihi açıkladı.

Ödemeler yarın hesaplarda

O açıklamada şu cümlelere yer verildi;

ÇAYKUR aracılığıyla 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon TL ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 31 Ekim Salı günü aktarıyoruz. Herkese hayırlı ve bereketli olsun.

"Üreticilerimizi hep destekledik"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz mayıs ayında yaş çay alım konusunda bir müjde vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rızkını çaydan kazanan üreticilerimizi hep destekledik” ifadelerini vurgulayarak bir konuşma gerçekleştirdi.

İşte o açıklama;

Yaş çay alımı fiyatını paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz, geçtiğimiz yıl destek ödemesi ile birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım fiyatı vermiştik. Bu yıl yine destek ödemesi ile birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz.

"Rize’de sadece çay üretimini desteklemekle kalmadık"