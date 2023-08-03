YAŞ kararları açıklandı! 32 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi 3 saat süren Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan karara göre, 32 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltilirken, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

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Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı bugün gerçekleştirildi. Gözlerin çevrildiği toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık etti.

Ordu Komuta kademesinin yeniden şekillendiği toplantı, 3 saatin ardından sona erdi.

Toplantıdan çıkan kararlara ilişkin de beklenen açıklama geldi.

Önemli değişikliklerin ve atamaların yapıldığı toplantıda, rütbe değişikliği de yapıldı. YAŞ ile ilgili yapılan kararlar, İletişim Başkanlığı tarafından açıklandı.

Rütbe değişikliği

İşte alınan kararlar...

- Yüksek Askeri Şura kararı ile 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

Görev süreleri uzatıldı

- 24 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 365 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatıldı.

41 general ve amiral emekliye sevk edildi

- 2 general yaş haddi nedeniyle 01 Eylül 2023 tarihinden, 41 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edildi.

Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu oldu

- Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa AVSEVER yaş haddi, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla GÜLAN kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiklerinden, GG Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Selçuk BAYRAKTAROĞLU ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal KADIOĞLU atandı.

General ve amiral sayısı 286 olacak

- Halen 266 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla 286 olacak.