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Yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenler aşı olabilecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecek" dedi.
- AA & Ensonhaber
- 02.06.2021 - 19:41
- Güncelleme : 02.06.2021 - 19:53
Koronavirüsle mücadele kapsamında 1 Haziran itibariyle kontrollü normalleşme dönemine girdiğimiz günlerde, aşılama işlemleri hızla devam ediyor.
AŞILAMADA YENİ DÖNEM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada yeni dönemin başlayacağını belirterek, öğretmenlerde yaş sınırının 7 Haziran itibariyle kalktığını söyledi.
"YAŞ SINIRI OLMAKSIZIN TÜM ÖĞRETMENLERİMİZ AŞI OLABİLECEK"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız." dedi .