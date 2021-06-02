Yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenler aşı olabilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecek" dedi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 1 Haziran itibariyle kontrollü normalleşme dönemine girdiğimiz günlerde, aşılama işlemleri hızla devam ediyor.

AŞILAMADA YENİ DÖNEM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada yeni dönemin başlayacağını belirterek, öğretmenlerde yaş sınırının 7 Haziran itibariyle kalktığını söyledi.

"YAŞ SINIRI OLMAKSIZIN TÜM ÖĞRETMENLERİMİZ AŞI OLABİLECEK"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız." dedi .