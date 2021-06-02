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    Yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenler aşı olabilecek

    Yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenler aşı olabilecek

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecek" dedi.
    • AA & Ensonhaber
    • 02.06.2021 - 19:41
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 19:53
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    Koronavirüsle mücadele kapsamında 1 Haziran itibariyle kontrollü normalleşme dönemine girdiğimiz günlerde, aşılama işlemleri hızla devam ediyor.

    AŞILAMADA YENİ DÖNEM

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada yeni dönemin başlayacağını belirterek, öğretmenlerde yaş sınırının 7 Haziran itibariyle kalktığını söyledi.

    "YAŞ SINIRI OLMAKSIZIN TÜM ÖĞRETMENLERİMİZ AŞI OLABİLECEK"

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız." dedi .

    Yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenler aşı olabilecek #1

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