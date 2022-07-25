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    YAŞ Toplantısı ne zaman yapılacak? 2022 Yüksek Askeri Şura kararları...

    Yüksek Askeri Şura kararları için, gözler toplantıya çevirldi. Peki, YAŞ Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
    • 25.07.2022 - 16:14
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    YAŞ Toplantısı ne zaman yapılacak? 2022 Yüksek Askeri Şura kararları...

    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresinin uzatılmasının beklendiği YAŞ toplantısı için artık sayılı günler kaldı.

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem albay hem de generallerinin terfi, emeklilik ve atama işlemlerinin kararlaştırıldığı kritik toplantı sonrasında önemli kararlar alınacak ve açıklamalar yapılacak.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantının detayları ise gündeme getirilmeye başlandı.

    Albayların görev sürelerine ilşkin detayların belli olacağı toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ilk kez katılacak.

    Merak edilen kararlar için, "YAŞ Toplantısı ne zaman yapılacak?" sorusu gündeme getirildi.

    Peki, YAŞ Toplantısı ne zaman yapılacak? 2022 Yüksek Askeri Şura kararları...

    YAŞ Toplantısı ne zaman yapılacak?

    Kritik kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek Yüksek Askeri Şura toplantısında alınacak. YAŞ toplantısı, ağustosun ilk haftası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

    Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak. Toplantıya komuta kademesi eksiksiz katılacak.

    Toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki yaş üyeleri Anıtkabir’i ziyaret edecek. Yaş çalışmalarının 1 günde tamamlanması bekleniyor.

    YAŞ Toplantısı ne zaman yapılacak? 2022 Yüksek Askeri Şura kararları... #1


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