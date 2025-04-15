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İHA

Yasa dışı bahis soruşturması...

Bu kapsamda Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil ile ilgili gözaltı kararları verilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, reklamı yaptıkları ve insanları bahse teşvik ettikleri iddiasıyla aralarında Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu bazı sosyal medya fenomenleri ile ünlü isimler hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil hakkında, 11 Kasım 2024 tarihinde çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ‘ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması kararı verilmiş ve tedbirin 27 Kasım 2024 tarihinde kaldırılmasına hükmedilmişti.

ERBİL'LE İLGİLİ KARAR ÇIKTI

Konuya ilişkin hazırlanan iddianamede, ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenen Mehmet Ali Erbil ile ilgili karar çıktı.

Mehmet Ali Erbil'in yargılandığı dava, karara bağlandı.

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Ali Erbil katılmazken, avukatı hazır bulundu.

CEZA ERTELENDİ, ADLİ KONTROL KALDIRILDI

Alınan savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, Erbil'in üzerine 'atılı kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan önce 10 ay hapis cezasına, ardından bu cezanın ertelenmesine hükmetti.

Mahkeme, ayrıca Erbil'in yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrolün de kaldırılmasına karar verdi.