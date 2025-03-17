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Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, yasa dışı bahis kapsamında operasyonlarını sürdürüyor..

Bu kapsamda geçtiğimiz gün Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV’nin sahibi olan Erkan Kork'un da arasında bulunduğu 59 kişiye yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi..

21 TUTUKLAMA

Flash Haber Tv'nin sahibi Erkan Kork'un da aralarında bulunduğu 21 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi..

FLASH TV SAHİBİ HAKKINDA ÖRGÜT LİDERİ İDDİASI

Öte yandan "Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suçtan kaynaklanan Mal varlığı değerlerini Aklama” ve “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’na Muhalefet” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Erkan Kork'un örgüt lideri olduğu iddia ediliyordu..

DOSYADAKİ İDDİALAR

Dosyadaki iddialara göre Erkan Kork, 2014 yılında “TroyinBilişim” şirketiyle finansal sistem içerisine girdi ve yasa dışı bahis faaliyeti yürüttü. Yasa dışı bahisten elde edilen gelirler ile de örgütsel bir sistem olarak kullanıldığı iddia edilen “Payfix” isimli ödeme kuruluşunu kurdu.

Payfix firması bünyesinde yapılan yazılımlar üzerinden yasadışı bahis baronlarının panel diye adlandırdıkları domainler, payfix finansal yazılım sistemine entegre edildi.

Bu şekilde yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesi Türkiye’de faaliyet gösterdi.

YASA DIŞI BAHİS SİTELERİNE PARA NAKLİ VE FİNANSAL GÜVENLİK HİZMETİ

Soruşturma dosyasındaki iddialara göre; hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler Payfix Ödeme Kuruluşu’nun hizmet alt yapısını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine para nakli ve finansal güvenlik konusunda hizmet verdi.

SAHTE HESAPLAR AÇILDI

Üçüncü şahıslar adına sahte Payfix hesapları açılarak, bahisten elde edilen gelirler bu sahte hesaplar içerisinde dolaştırılıp maskelendi.

MASAK VE TCMB RAPORU

MASAK ve Merkez Bankası’nın Denetim raporlarındaki tespitlere göre, Payfix Ödeme Kuruluşu’nun veri tabanı sisteminde 80 bin 11 adet farklı para transferi kümesi tespit edildi.

RİSKLİ HESAPLAR

Bu kümelerin de toplamda 211 bin 109 hesabı olduğu belirlendi. Bu hesaplardan da 855’nin sahibinin yasa dışı bahis kapsamında riskli olduğu belirtildi.

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6 MİLYAR 900 MİLYON TL’LİK MAL VARLIĞINA EL KONDU

Operasyon kapsamında Erkan Kork ve üyesi olduğu ileri sürülen şüphelilere ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şahsi banka hesapları ile kripto para cüzdanlarına el kondu.

Ayrıca Pozitifbank, Flash TV, Payfix Ödeme Kuruluşu’nun da arasında bulunduğu 23 şirket ve bu şirketlere ait toplam 114 araç; 23 şirkete dönük olarak şirketlerin ortaklık payları, şirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon TL olduğu değerlendirilen mal varlıklarına el koyuldu.