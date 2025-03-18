Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında tutuklanmıştı: Erkan Kork’un ifadesine ulaşıldı

DHA

Yasa dışı bahis kapsamında operasyonlarını sürdüren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, yeni bir çalışmaya daha imza attı..

Geçtiğimiz günlerde Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV’nin sahibi olan Erkan Kork'un da arasında bulunduğu 59 kişiye yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

21 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi..

Flash Haber Tv'nin sahibi Erkan Kork'un da aralarında bulunduğu 21 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi..

"AKSİNE, FİRMA OLARAK YASA DIŞI BAHİS BENZERİ OLUŞUMLARI MASAK'A BİLDİRMEKTEYİZ"

Son gelişmede, soruşturma kapsamında örgüt kurma ve para aklama suçlamasıyla tutuklanan Erkan Kork’un, savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

Kork'un ifadesinde, "PayFix isimli firmanın yasa dışı bahis siteleriyle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Aksine, firma olarak yasa dışı bahis benzeri oluşumları MASAK’a bildirmekteyiz. Ben şirketlerim üzerinden bahis oynatmadım, bahis oynanmasına aracılık etmedim, yasa dışı bahisten elde edilen parayı aklamadım ve hiçbir şekilde suç örgütü kurmadım." dediği öğrenildi.

Erkan Kork savcılıktaki ifadesinde, şu şekilde konuştu:

Tespit yapıldığı söylenen durumların hepsi yersizdir. Ben hiçbir zaman şirket maillerim dışında kendi mail adresimi kurtarma maili olarak eklemedim. Bu durumun bana karşı yapılmış bir düzmece olduğunu düşünmekteyim. Mail hesabını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine üyelik kaydı açmadım. Bu durum, beni itibarsızlaştırmak adına kurgulanan bir senaryodur.

"BURADA BAHSE KONU RAKAMLAR, BENİM VE FİRMAM İÇİN HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA UYGUNDUR"

Kork, devamında şu ifadeleri kullandı:

Dosya kapsamında yer alan Gizli Tanık 'Cesur'un beyanlarını kabul etmiyorum. Bu şahıs, firmam için faaliyet geliştirme adına 2022 yılında benden 1.5 milyon lira para aldı ve bundan kaynaklı olarak elimde senedi vardır. Bu şahıs, taahhüt ettiği işleri yapmadığı için kendisinden senet aldım. Elimdeki bu senetten dolayı bana düşmanlık beslemektedir. Avukatlık mesleğinden ötürü, bu senedin icra edilerek tahsil edilmemesi ve kendisine aciz vesikası alınması durumunda mesleğini kaybetme ihtimali olduğunu bildiği için, hakkımda asılsız iddialarda bulunduğunu düşünüyorum.



MASAK tarafından 8 Aralık 2023 tarihli Analiz ve Değerlendirme Raporu’ndan alınan veriler, benim ve şirketim hakkında herhangi bir hüküm vermeden yalnızca kümül veriler içermektedir. Burada bahse konu rakamlar, benim ve firmam için hayatın olağan akışına uygundur. Bahse konu para transferleri, banka satın alma dönemimde mevcut olan altın ve ziynet eşyalarının faturalı olarak bozdurulması ve hesabıma yatırılması işlemidir. Parça parça transfer yaptırmamın sebebi, kur korumalı mevduat limitlerine takılıp parçalı işlem yapmak zorunda kalmamdır. Yapmış olduğum para transferleri, mevzuata uygun işlemlerdir. Banka alım süreci, ülkemizde MASAK, BDDK, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Merkez Bankası onayı ve izni ayrıca MİT soruşturması sonucunda gerçekleşen bir süreçtir.

"BU BANKANIN TOPLAM MALİYETİ BANA YAKLAŞIK 30 MİLYON DOLAR OLMUŞTUR"

Kork ifadesinin devamında, şu cümleleri kullandığı öğrenildi:

Bana bahsetmiş olduğunuz BankPozitif alım süreci şu şekilde işlemektedir. Bankanın alımı gizlilik sözleşmesiyle yapılmıştır ve alım karşılığında gönderdiğim 718 milyon 245 bin lira, PayFix firmamdan çıkmıştır. Bu ödeme, banka alım süreci için yapılan bir ödemedir. Ancak, bankanın içinde bulunduğu kefaletli kredi borçlarından kaynaklı olarak banka devri bana geçmiştir. Bu borçları kapatmak adına, Bahse konu Bank Oparim’den (BankPozitif’e ait olmayan borçları çıkarmak için) tarafıma geri gönderim yapılmıştır. Bu bankanın toplam maliyeti bana yaklaşık 30 milyon dolar olmuştur. Çoğu birikimimi bu alıma yatırdım.

"ŞİRKETİMDE YASA DIŞI FALİYETLERLE MÜCADELE ETMEK AMACIYLA ÖZEL BİRİMLER KURDUK"