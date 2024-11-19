Yasa dışı bahis soruşturmasında 7 gözaltı kararı

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Yasa dışı bahis soruşturmasında ikinci dalga...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis sitelerinin teşvik edilmesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, sanatçılar Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil, sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alınmıştı.

Erbil ve Ortaç, ‘Ev Hapsi’ kararıyla serbest bırakılırken, İbrahim Yılmaz dahil 12 kişi tutuklanmıştı..

Soruşturmayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı..

7 SOSYAL MEDYA FENOMENİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Savcılık, 7 sosyal medya fenomeni hakkında daha gözaltı kararı verdi.

Soruşturma kapsamında sosyal medya fenomenleri Yasin Obuz, Mesut Can Eray, Cenk Pekkan, Ünal Orhan, Özgür Yağan, Kerem Gülsoy ve Özcan Acar hakkında yakalama kararı çıkartıldı..