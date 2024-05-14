Yasa dışı Yahudi yerleşimciler Gazze'ye giden yardımları yola döküp yaktılar İşgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimciler, aylardır süren İsrail bombardımanının yanı sıra açlıkla da mücadele eden Gazze Şeridi'ne giden yardım tırlarını durdurarak malzemeleri ateşe verdi.

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ensonhaber.com

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor.

220 gündür devam eden saldırılarda, çoğu kadın ve çocuk olan binlerce Filistinli hayatını kaybetti.

Gıda sıkıntısı daha kötüye gidiyor

İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de gıda sıkıntısı ve açlık, her geçen gün daha da kötüye gidiyor.

Refah Sınır Kapısı'nın İsrail güçlerince işgal edilmesi ve kapatılması nedeniyle Gazze'ye giren yardım tırları sayısında ciddi düşüş yaşandığı belirtiliyor.

Yardım tırları engelleniyor

Bombardıman altındaki Gazze'de yaşanan Filistinliler açıkla mücadele ederken, İsrailliler ise bölgeye giden yardım tırlarını engellemeye devam ediyor.

Yola taş koyup geçişi engellediler

Yasa dışı Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da Gazze'ye giden yardım tırlarını yola taş koyarak geçişlerini engelledi.

Yardım malzemeleri ateşe verildi

Tırları durduran Yahudi yerleşimciler, Gazze'ye gitmesi planlanan yardımları yola döküp ateşe verdi.

Gazze'ye insani yardım taşıyan konvoylar, sık sık İsrailli aşırılıkçıların ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin hedefi oluyor.