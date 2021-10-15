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- Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı
Edirne İpsala sınırından yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan 4'ü FETÖ mensubu 5 kişi, Hudut Kartallarının engeline takıldı.
- AA & Ensonhaber
- 15.10.2021 - 13:35
- Güncelleme : 15.10.2021 - 14:00
Türk askerinin sınırlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelesi sürüyor.
Edirne’nin İpsala ilçesinde görevli Hudut Kartalları, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı kaçışın önüne geçti.
4'Ü FETÖ'CÜ 5 KİŞİ YAKALANDI
5 kişi Yunanistan'a kaçmak isterken suçüstü yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu duyurdu.