Yasa teklifi hazırlandı: Aile hekimleri hacamat ve akupunktur yapacak

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Aile hekimlerine yönelik yeni düzenlemeler yolda...

AK Parti yasa teklifini hazırladı.

YIĞILMANIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Teklifin yasalaşması durumunda aile hekiminden sevk ile hastaneye başvuranlar, daha az katkı payı ödeyecek.

Bu düzenlemeyle hastanelerdeki yığılmanın azaltılması hedefleniyor.

DİKKAT ÇEKEN DÜZENLEME

Ayrıca ile hekimleri için öngörülen yeni düzenleme paketinden hacamat ve akupunktur da çıktı.

AİLE HEKİMLERİ HACAMAT VE AKUPUNKTUR YAPABİLECEK

Edinilen bilgilere göre hekimler, mesai saatleri dışında artık hacamat ve akupunktur yapabilecek.

Hazırlanan yeni yasa teklifinde, sertifikası bulunan aile hekimleri, yasadan faydalanabilecek.

TAMAMLAYICI SAĞLIK HİZMETLERİ

Mesai saatleri dışında yapılabilecek hacamat ve akupunktur için geleneksel ve tamamlayıcı sağlık hizmetleri tanımlaması yapıldı.

HEKİMLER İÇİN EK GELİR İMKANI

Hacamat ve akupunktur yapacak aile hekimleri için bu hizmetler ek gelir imkanı getirecek.

Ancak hacamat ve akupunktur gibi geleneksel sağlık hizmetlerinde sertifika sahibi aile hekimi sayısının az olduğu belirtiliyor.

RAPORLAR ÜCRETLİ OLACAK

Teklif yasalaşırsa, aile hekimlerinin verdiği bazı raporlar da artık ücretli olacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan uzmanlar, raporun bilirkişi hizmeti olduğunu ve ücretli olmasının da makul olacağını ifade etti.