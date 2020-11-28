Yasağa bir saat kala İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk devam etti

Yasağa bir saat kala İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk devam etti

Sokağa çıkma kısıtlamasına 1 saat kala Taksim İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti.

Koronavirüs salgını nedeniyle bugün 20.00'den itibaren uygulanacak sokağa çıkma yasağına az bir süre kaldı.

Yarın sabah 10.00'da bitecek yasak için vatandaşlar hazırlıklarını yaparken, İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nden gelen görüntüler şaşkınlık yarattı.

YASAĞA AZ BİR SÜRE KALA İSTİKLAL CADDESİ'NDE YİNE YOĞUNLUK VARDI

Vatandaşların, sanki bir saat sonra kısıtlama başlamayacakmışcasına rahat tavırlar sergilemeleri yasağın çok bir etkisinin olmadığını gösterdi.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeler kapsamında, yabancı turistler kısıtlamalardan muaf tutulduğu bildirilmişti.

SAATLER 20.00'Yİ GÖSTERDİĞİNDE EMNİYET GÜÇLERİ CADDEDE OLACAK

Hem yabancı turistler hem de vatandaşların oluşturduğu yoğun kalabalığın, saatler 20.00'ye yaklaştığında yerine emniyet güçlerine bırakması bekleniyor.

Ekipler ayrıca, kısıtlama kurallarına uymayanlara cezai işlem uygulayacak.