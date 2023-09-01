Yasak kalktı, ağlar denize altıldı! Hamsinin kilosu 100 TL...

1 Eylül itibarıyla av yasağı sona erdi, balıkçılar ava çıktı.
Türkiye'nin dört bir yanında ağlar denize atılmaya başlandı.
Bir diğer yandan bu yıl bolca avlanması beklenen hamsi, kilosu 100 TL'den tezgahlardaki yerini aldı.
"Hamsi patlaması var"
Eskişehirli balıkçı Emre Yavuz, vatandaşın bu sene hamsiye doyacağını söyleyerek, "Hamsi patlaması var denizde. Eskişehirli ıspanaktan ucuz olacak vatandaş kışın balık yiyecek. Bu yıl hamsi yılı.” dedi.
"Bir hafta sonra fiyatlar düşecek, bolluk olacak"
Balıkçı esnafı Battal Coşkun ise sezonun bereketli başladığını söyledi. Coşkun şöyle devam etti;
Bu sene hamsi, palamut ve çinekopta bolluk olacak. Sardalya Çanakkale’den, hamsi Karadeniz. Sezona bereketli başladık. Geçen seneki fiyatlarla aşağı yukarı aynı. Vatandaşlarımız buyursunlar gelsinler fiyatlarımız güzel. Hamsi 100 lira şu an, geçen sene de zaten 80 liraydı. Şu an sardalya 90 lira, ufak sardalya 50 lira. Çupra ve levrek 170 lira kilosu. Geçen yıla göre biraz zayıf başladık, geçen sene çeşit daha çoktu. Her sene bu böyledir. Her sene bir hafta zorlar, ama bir hafta sonra hem fiyatlarda düşme başlayacak hem bolluk olacak.