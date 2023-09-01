Yasak kalktı, ağlar denize altıldı! Hamsinin kilosu 100 TL... Av sezonunun açılmasıyla birlikte Türkiye’nin dört bir yanında ağlar denize atılırken, bu yıl bolca avlanması beklenen hamsi, kilosu 100 liradan tezgahlardaki yerini aldı.

İHA

1 Eylül itibarıyla av yasağı sona erdi, balıkçılar ava çıktı.

Türkiye'nin dört bir yanında ağlar denize atılmaya başlandı.

Bir diğer yandan bu yıl bolca avlanması beklenen hamsi, kilosu 100 TL'den tezgahlardaki yerini aldı.

"Hamsi patlaması var"

Eskişehirli balıkçı Emre Yavuz, vatandaşın bu sene hamsiye doyacağını söyleyerek, "Hamsi patlaması var denizde. Eskişehirli ıspanaktan ucuz olacak vatandaş kışın balık yiyecek. Bu yıl hamsi yılı.” dedi.

"Bir hafta sonra fiyatlar düşecek, bolluk olacak"

Balıkçı esnafı Battal Coşkun ise sezonun bereketli başladığını söyledi. Coşkun şöyle devam etti;