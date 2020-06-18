Yasak kararları maske üreticilerini sevindirdi

Türkiye genelinde birçok şehirde uygulanan maskesiz dışarı çıkma yasağı vatandaşları bıktırdı, maske üretimi ve satışı yapanlar karardan memnun.

Bilim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda Türkiye'nin birçok ilinde maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı.

Bu iller arasına İstanbul ve Ankara'nın da eklenmesi tartışmaların büyümesine neden oldu.

İNSANLAR BIKTI

Sıcaklığın ve nemin bu kadar yüksek olduğu günlerde maske yasağının uygulanması insanları zor duruma soktu.

MASKE ÜRETİCİLERİ MUTLU

Maske üretimi ve satışı yapanlar ise karar nedeniyle oldukça keyifli.

Öyle ki; maske kullanımın giderek azalması nedeniyle stoklanan maskelerin elde kalacağı yönünde endişe vardı.

Türkiye genelinde 47 ilde maskesiz dışarı çıkmanın yasaklanması stokları da eritecek.

Maskesiz dışarı çıkma yasağı, sokağa çıkma yasaklarının da sorgulanmasına neden oldu.

FOTOĞRAF: Londra'da hayat normalleşti.

AVRUPA'DA AMERİKA'DA YASAK YOK

Avrupa'da ve Amerika'da durum oldukça farklı.

Koronavirüsle mücadelede Türkiye kadar başarılı olmayan ülkeler dahil, maske konusunda herhangi bir yasak getirmedi.

Londra, New York, Berlin, Paris gibi dünya başkentlerinde maske takma zorunluluğu uygulanmıyor.