Yasaklar artıyor mu, hangi illerde artıyor? Yeni yasaklar neler? İl il alınan yeni koronavirüs yasakları..

Yasaklar artıyor mu, hangi illerde artıyor? Yeni yasaklar neler? İl il alınan yeni koronavirüs yasakları..

Türkiye 1 Mart'ta normalleşme sürecine geçmeye hazırlanırken koronavirüs tablosundaki vaka sayıları artış gösteriyor. Bu nedenle vaka artışı yaşanan illere yeni yasaklar getirilmesine karar verildi.

Türkiye, 1 Mart'ta başlayacak normalleşme süreci için hazırlıklarına devam ederken koronavirüs tablosundaki vaka sayılarında artış yaşanıyor.

Dün açıklanan rakamlara göre, son 24 saatte 9 bin 572 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı ve 73 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısındaki artış nedeniyle il il yeni yasak kararları alınmaya başlandı.

Bunun üzerine vatandaşlar, arama motorları üzerinden ''Yasaklar artıyor mu, hangi illerde artıyor? Yeni yasaklar neler?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, Yasaklar artıyor mu, hangi illerde artıyor? Yeni yasaklar neler? İşte, il il alınan yeni koronavirüs yasakları..

HANGİ İLLERDE YASAKLAR ARTTI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özellikle Karadeniz bölgesindeki artışa dikkat çekti. "15 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna "Bilim Kurulu'nda bu illerde nasıl bir kısıtlama veya açılma yapılması gerektiğini tartıştık. Tam kapanma gibi bir durumu düşünmüyoruz" yanıtını verdi.

Her ilin hıfzıssıhha kurulları, yerinde karar dönemi kapsamında illere özel yeni kısıtlama kararları aldı. İl il gelen son kısıtlama kararları şu şekildedir:

MUĞLA/BODRUM: Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında, sahil bantları, park, mesire ve ören yerleri ile piknik alanlarında sandalye veya oturarak piknik yapma faaliyetleri yasaklandı. Kararın ardından sahil kenarlarına bant çekilerek uyarı yazısı asıldı.

Karara göre, sahil bantları, mesire ve piknik alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetler nedeni ile çok yakın mesafede vatandaşların bir arada bulunabilecekleri, bu durumun hem kendi sağlıkları hem de başta virüsle mücadelede en temel önlem olan vatandaşların evde kalma duygusunu zaafa uğratarak toplum sağlığı açısından risk oluşturabileceği nedeni ile vatandaşların sahil bantları, park, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında sandalye veya oturarak piknik yapma faaliyetlerinin yasaklanmasına karar verildiği belirtildi.

KARABÜK: Karabük Valiliği, sinema salonlarına getirilen yasak süresini uzatma kararı aldı. Valiliğin yaptığı açıklamaya göre, sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verilmesine karar verildi. Açıklamada, bu karara uymayanlara idari para cezası ve konusu suç teşkil davranışlara ilişkin gerekli adli işlemlerin uygulanacağı ifade edildi.

SAKARYA: Sakarya'da şehir genelinde kız isteme, düğün, nikah gibi etkinliklerin yanı sıra tüm spor salonlarının faaliyetlerinin 1 Mart'tan itibaren 15 gün süreyle yapılmaması kararlaştırıldı. Sinema salonlarının faaliyetlerine verilen ara 1 Nisan'a kadar uzatıldı.

Apartman, site gibi yerleşim alanlarındaki bir araya gelinen ortak kullanım alanları, ortak oturma mekanı şeklinde kullanılan mekanların kapatılması kararlaştırdı. Evlerde gün, mevlit, taziye, kutlama veya buna benzer etkinlik ve buluşmaların yasaklanmasına karar verildi.

OSMANİYE: Osmaniye’de koronavirüs testi pozitif olarak tespit edilen ve hastane yatış endikasyonu bulunmayan vakaların karantina sürecinin ilk 7 gününü KYK yurtlarında geçirmelerinin sağlanmasına karar verildi. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara, Kabahatler Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre ilgili kanunlar çerçevesinde işlem yapılacak.

RİZE: Rize'de iki ya da daha fazla kişinin bir araya gelerek çay sohbeti ile sosyal mesafenin ihlal edildiği faaliyetler yasaklandı. Yeni yasaklara göre cenaze namazları en fazla 30 kişiyle sınırlandırılacak olup toplu taziyeler yapılmayacak. Vatandaşlar camiye kendi seccadelerini götürecek.

İş yerlerinin ya da binaların önünde iki veya daha fazla kişinin bir arada oturarak ya da ayakta sohbet etmesi, çay ve sigara içilmesi, sahil bantlarında, parklarda sosyal mesafeye uyulmadan oturma, sohbet etme gibi davranışlar yapılmayacak. Hafta sonu köy evlerine gitme ve köyde sosyal mesafeye uymayan ziyaretler yasaklandı.

TOKAT: Tokat'ta 10 gün süreyle düğün ve nikahlar ertelendi. Spor salonları ile hayvan pazarları kapatıldı.

EDİRNE: Önlemlerin en üst seviyeye çıkarıldığı Edirne'de, mutasyonlu virüs görülen Keşan ilçesine bağlı 2 bin 699 nüfuslu Beyendik beldesi kısmi karantina altına alındı. Beldeye giriş ve çıkışlar kontrollü olarak yapılmaya başlandı.

İpsala ilçesindeki vatandaşlar, ev ziyaretleri, taziye ve asker uğurlaması gibi etkinlikler yapmamaları konusunda uyarıldı. İlçe merkezi, belde ve köylerde tedbir amacıyla 1 hafta süreyle halk pazarlarının kurulmayacağı aktarıldı.

BALIKESİR: Sıkı yönetim ilan edilen Balıkesir'de, il genelinde toplu yemek, taziye, mevlit gibi mesafe kuralı ihlali oluşturacak etkinlikler yasaklandı. Bütün yerleşim ve iş yerlerinin önünde, cadde ve sokaklarda, çay ocaklarının çevresinde toplu halde bulunulması, oturulmasına müsaade edilmeyecek. Toplu ulaşım ve bütün servis araçlarında HES kodu uygulaması yapılacak.

ORDU: Tabloda vaka artışı bakımından ilk sırada yer alan Ordu'da cenaze namazları en fazla 30 kişi ile sınırlandırılacak olup evlerde toplu olarak bir araya gelinme ve aile içi buluşmalara kısıtlama getirildi.

Mevsim koşulları gereği kar yağışı olduğu için tarımsal faaliyetlerin bulunmadığı gerekçesiyle çiftçi kayıt belgesi olan vatandaşların hayvancılık yapanlar hariç, çiftçilik faaliyeti için köy ve yaylalara çıkılmasına izin verilmemesine karar verildi.