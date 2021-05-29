Yasaklar ne zaman bitecek, 1 Haziran’da mı? 1 Haziran sonrası normalleşme adımları..

Yasaklar ne zaman bitecek, 1 Haziran’da mı? 1 Haziran sonrası normalleşme adımları..

Kademeli normalleşme sürecinin ilk aşaması, 1 Haziran Salı günü sona erecek. Bu kapsamda vatandaşlar, yasaklar ne zaman bitecek, 1 Haziran’da mı? sorusuna yanıt arıyor. İşte son gelişmeler...

17 Mayıs Pazartesi günü başlayan kademeli normalleşme sürecinde kafe, lokanta ve restoranlar, yüzme havuzları ve halı sahaların açılışı ile hafta sonu yasaklarının kaldırılması gibi konular 1 Haziran sonrasına ertelenmişti.

Kademeli normalleşme sürecinin ilk aşamasının 1 Haziran Salı günü sona ermesi nedeniyle vatandaşlar, yasaklar ne zaman bitecek, 1 Haziran'da mı sorusuna yanıt aramaya başladı.

Koronavirüs vaka sayısında yaşanan düşüşün ardından yasakların biteceği tarihin yanı sıra hangi yasakların esnetileceği veya tamamen kaldırılacağı merak ediliyor.

Peki yasaklar ne zaman bitecek, 1 Haziran’da mı? 1 Haziran sonrası normalleşme adımları nasıl olacak? İşte son gelişmeler...

YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK, 1 HAZİRAN'DA MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Mayıs'ta yapılan Kabine Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunmuştu.

Kabine Toplantısı'nda 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabını görüştüklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız. Vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin kurallarına uymasını istiyoruz. Riskli grupların tamamının aşılanması için çalışıyoruz. Belirlenen tedbirler insanlarımıza eziyet olsun diye değil bu sancılı dönemi geride bırakmak için milletimizin önüne konmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabinesi, vaka sayılarının durumuna göre, 31 Mayıs Pazartesi günü yeni normalleşme sürecinin seyrini açıklayacak.

Henüz kademeli normalleşme sürecinin ikinci aşamasına ilişkin kararları içeren genelge yayımlanmadı. Dolayısıyla yasaklar ne zaman bitecek sorusu, yeni normalleşme takvimi ile yanıt bulacak.

1 HAZİRAN SONRASI NORMALLEŞME ADIMLARI

Bakanlar Kurulu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 31 Mayıs Pazartesi günü toplanması planlanıyor.

Pazartesi yapılacak Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddesi 'kontrollü normalleşme' olacak ve ardından yeni kararlar açıklanacak.

Yeni kararlarla birlikte yayımlanacak olan genelgede, hafta sonu yasaklarının kaldırılması ve işletmelerin açılması bekleniyor.

Aynı zamanda sosyal mesafe kurallarına uyumu artırmak için yasaklanan düğün, nişan, kına gibi organizasyonların ve toplu taşıma kısıtlamalarının da kaldırılması gündemde olacak.