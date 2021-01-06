Yasaklar ne zaman bitiyor? Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak?

Yasaklar ne zaman bitiyor? Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak?

Tedbirler sonucunda bazı illerde vaka sayılarından yaşanan düşüş yasakların sona ereceği iddialarını gündeme getirdi. Peki yasaklar ne zaman bitecek, kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak?

Koronavirüs salgınında yaşanan vaka artışı peşinde bir çok yasağı da getirdi. Yeni normalleşme sürecinde ikinci dalga süreciyle birlikte sokağa çıkma yasakları ve işletmelerin kapanmasına yeniden karar verildi.

Hafta içi belirli saatlerde hafta sonu ise tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Lokanta ve restoranlar yalnızca gel-al ya da paket servis şekline hizmet verebiliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tedbirlerin sonuç verdiğini, vaka sayılarında düşüş yaşandığını açıklamasının ardından yasaklar ne zaman bitecek sorusu gündeme geldi.

Koronavirüs yasakları ile ilgili gözler yılın ilk Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlara çevrildi.

Peki yasaklar ne zaman bitecek, işletmeler ne zaman açılacak? İşte detaylar.

YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?

İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeye göre, hafta içi akşam saat 21.00'den takip eden gün sabah saat 05.00'e kadar süren, hafta sonu ise tam gün olarak uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci bir açıklamaya kadar devam edeceğini duyurmuştu.

Son günlerde Ocak ayında kafe, restoran gibi mekanların normalleşerek açılabilecekleri iddiaları ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı'nın duyurduğu kısıtlamalar devam ediyor ve söz konusu sosyal alanların açılmasına yönelik yeni bir karar alınmış değil..

Türkiye’de uygulanan kısıtlamalar yeni bir karar alınıncaya dek devam edecek.

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Evde oturmaktan bunalan vatandaşlar kafelerle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.

Sosyal mesafe ve maske kurallarının ihlal edilmemesi için kapanma kararı alınan kafe ve restoranların akıbeti henüz belli değil.

15 Ocak tarihinde kafe, restoran gibi mekanların normalleşerek açılabilecekleri haberleri ortaya atıldı ancak resmi bir açıklama gelmedi.

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olmaya devam edecek.

GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA

Koronavirüs ile ilgili alınan yasak kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısında alınıyor.

Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı ancak bu hafta içinde yapılması bekleniyor.