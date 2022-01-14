Yasaklı köpek ırklarının kaydı için son gün

Yasaklı ırk olarak belirlenen 6 köpeğin, il ve ilçe tarım müdürlüklerinde kayıt altına alınması işlemleri bugün sona erecek.

Yasaklı türler olarak belirlenen Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklerin kısırlaştırılıp il ve ilçe tarım müdürlüklerinde dijital kimliklerinin oluşturulması için kayıt işlemleri sürüyor.

KAYIT İÇİN SON TARİH 14 OCAK

Yasaklı türler olarak bilinen bu 6 ırk köpek, 14 Ocak'a kadar sahiplerince belediyelerin hayvan bakımevlerinde veya özel veteriner kliniklerinde kısırlaştırılarak, il ve ilçe tarım müdürlüklerinde kayıt altına alınacak.

KURAL İHLALİ DURUMUNDA 11 BİN LİRA CEZA KESİLECEK

Bu kurala uymayan köpek sahiplerine 11 bin lira para cezası uygulanacak.

AĞIZLIKSIZ TASMASIZ DOLAŞTIRILMALARI YASAK

Bu hayvanlar kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılamayacak, halkın yoğun bulunduğu yerlere ve çocuk parklarına sokulamayacak.

BAKIMEVLERİNE TESLİM EDİLEBİLECEK

Sahipleri, bakamamaları halinde bu ırktan hayvanları belediyeye ait en yakın bakımevine bırakabilecek. Hayvan bakımevleri, yeni kanundaki değişiklik kapsamında, teslim edilen hayvanları kabul etmek zorunda olacak.

SOKAĞA BIRAKANLAR 30 BİN LİRA CEZA ÖDEYECEK

Söz konusu bu hayvanlara ait hiçbir işlem yapmadan sokağa terk eden sahiplerine 30 bin lira idari para cezası kesilecek. Yasaya aykırı hareket edenlerin hayvanlarına el konularak belediyelere ait bakımevlerine götürülecek.

TİCARETE DÖNÜŞTÜRENLERE 15 BİN LİRA CEZA

Öte yandan, temmuz ayında yürürlüğe giren 7332 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aralık ayında yayınladığı genelgeyle bu yasaklı köpek ırklarına veya bunların melezlerini üreten, sergileyen, takas eden, ülkeye girişini, satışını, reklamını yani bu hayvanların ticaretini yapanlara, hayvan başına 2022 yılında 14 bin 982 lira para cezası getirilmişti.