Euro
13.0325
4.77%
Dolar
11.4995
4.62%
Altın
669.6830
4.91%
Borsa
1,897.13
0.31%
Bitcoin
593.966
2.70%
BTXN Coin
36.93
-2.81%
14ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 14 C

    Yasaklı köpek türleri

    Son dönemde artan köpek saldırıları sonrası akıllara ülkemizde yasaklı olan köpek türleri geldi.
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2021 - 18:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yasaklı köpek türleri

    Türkiye'de son dönemde başıboş ve yasaklı köpek ırklarının saldırıları sonucu onlarca kişi yaralandı.

    Son olarak Gaziantep'te 4 yaşındaki minik Asiye'nin ağır yaralanması sonucu yasaklı ırkların ve başıboş köpeklerin toplatılması kararı alındı.

    BU KÖPEKLERDEN UZAK DURUN

    Bu karar sonrası biz de sizler için uzak durmanız gereken ve ülkemizde yasaklı olan köpek türlerini mercek altına aldık.

    İşte o yasaklı köpek türleri...

    AMERİKAN PITBULL TERRIER

    Yasaklı köpek türleri #1

    JAPON TASO INU

    Yasaklı köpek türleri #2

    FILA BRASILEIRO

    Yasaklı köpek türleri #3

    DOGO ARGENTINO

    Yasaklı köpek türleri #4

    BOERBOEL

    Yasaklı köpek türleri #5

    PRESA CANARIO

    Yasaklı köpek türleri #6

    NAPOLITEN MASTIFF

    Yasaklı köpek türleri #7

    BANDOG

    Yasaklı köpek türleri #8

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir