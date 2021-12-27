Son dönemde artan köpek saldırıları sonrası akıllara ülkemizde yasaklı olan köpek türleri geldi.

Türkiye'de son dönemde başıboş ve yasaklı köpek ırklarının saldırıları sonucu onlarca kişi yaralandı.

Son olarak Gaziantep'te 4 yaşındaki minik Asiye'nin ağır yaralanması sonucu yasaklı ırkların ve başıboş köpeklerin toplatılması kararı alındı.

BU KÖPEKLERDEN UZAK DURUN

Bu karar sonrası biz de sizler için uzak durmanız gereken ve ülkemizde yasaklı olan köpek türlerini mercek altına aldık.

İşte o yasaklı köpek türleri...

AMERİKAN PITBULL TERRIER

JAPON TASO INU

FILA BRASILEIRO

DOGO ARGENTINO

BOERBOEL

PRESA CANARIO

NAPOLITEN MASTIFF

BANDOG