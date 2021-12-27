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Yasaklı köpek türleri
Son dönemde artan köpek saldırıları sonrası akıllara ülkemizde yasaklı olan köpek türleri geldi.
- Haber Merkezi
- 27.12.2021 - 18:38
Türkiye'de son dönemde başıboş ve yasaklı köpek ırklarının saldırıları sonucu onlarca kişi yaralandı.
Son olarak Gaziantep'te 4 yaşındaki minik Asiye'nin ağır yaralanması sonucu yasaklı ırkların ve başıboş köpeklerin toplatılması kararı alındı.
BU KÖPEKLERDEN UZAK DURUN
Bu karar sonrası biz de sizler için uzak durmanız gereken ve ülkemizde yasaklı olan köpek türlerini mercek altına aldık.
İşte o yasaklı köpek türleri...
AMERİKAN PITBULL TERRIER
JAPON TASO INU
FILA BRASILEIRO
DOGO ARGENTINO
BOERBOEL
PRESA CANARIO
NAPOLITEN MASTIFF
BANDOG