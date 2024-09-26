Yaşar Güler: Irak ile olan işbirliğini sahaya yansıtmaya başlıyoruz Hakkari'de Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nı ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 'Komşumuz Irak ile yaptığımız işbirliğini sahaya yansıtmaya başlıyoruz. Bir kez daha vurgulamak isterim ki hiçbir terörist, Mehmetçiğin kahredici kuvveti altında ezilmekten kurtulamayacaktır.' dedi.

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AA

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ziyaretlerini sürdürüyor.

Şırnak'ın ardından Hakkari'yi ziyaret eden Bakan Güler, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda inceleme gerçekleştirdi.

Denetim ve incelemelerin ardından komandolarla bir araya gelen Güler, terörle mücadelede yapılacaklara ilişkin talimatlar verdi.

"HAKKARİ'NİN GELECEĞE DAHA GÜVENDE YÜRÜDÜĞÜNÜ GÖRMEKTEN MUTLULUK DUYUYORUZ"

Bakan Güler, yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

Şırnak'ta olduğu gibi Hakkari'nin de geleceğe daha umutlu ve daha güvende yürüdüğünü görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bölgemizde ve şehirlerimizde bu güven ve istikrar ortamının tesis edilmesinde elbette ki şanlı ordumuzun ve siz kahraman silah arkadaşlarımın çok önemli bir payı var. Zira gazi ordumuzun siz ve sizler gibi nice yiğit mensubu, vatan ve millet uğruna, sevdiklerinden uzakta kahramanca ve fedakarca görev yapıyor.

"TÜRKİYE DÜNYA BARIŞI İÇİN GÜÇLÜ BİR ÜLKE OLMA HEDEFİNİ KARARLILIKLA SÜRDÜRMEKTEDİR"

Bakan Güler, bugün, dünyanın belirsizlik sürecinden geçtiği bir dönem yaşandığına dikkati çekerek, şu sözleri söyledi:

Devletler arası güç mücadelesi, adaletsizlikler ve küresel krizler, uluslararası sistemin temellerini sarsmakta ve hepimizi derinden etkileyen sonuçlar doğurmaktadır. Özellikle çok kutuplu bir dünyaya geçiş süreci, istikrarsızlıkları ve hibrit tehditleri daha da belirgin hale getirmektedir. Bu belirsizlik ve tehditlerle dolu dünyada güvenli bir yaşam alanı oluşturmak, sağlam, güvenilir ve öngörülebilir bir zemine sahip olmak her zamankinden daha önemlidir. Türkiye, bu geçiş döneminde sadece kendisi için değil, bölge ve dünya barışı için de güçlü ve etkin bir ülke olma hedefini kararlılıkla sürdürmektedir.

"ÇOK YÖNLÜ BİR GÜVENLİK ANLAYIŞI OLUŞTURUYORUZ"

Milli Savunma Bakanlığı olarak, Türkiye'nin maruz kaldığı her türlü tehdide karşı stratejik bir öngörüyle hareket ettiklerine vurgu yapan Güler, şu cümlelerin altını çizdi:

Milli güvenliğimizi en üst düzeyde sağlamak için, modern teknolojilerin sunduğu imkanları da kullanarak çok yönlü bir güvenlik anlayışı oluşturuyoruz. Terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadelede elde ettiğimiz destansı başarılar da bunun en somut örneğidir. Zira son yıllarda, terör tehdidinin kaynağında yok edilmesi stratejisi ile Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarına yönelik başarılı operasyonları icra ettik.

Güler, geçmişte yürütülen sınırlı hedeflere sahip ve kısa süreli operasyonların yerine, "kaynağında, sürekli ve kapsamlı" operasyonlar gerçekleştirerek terör örgütlerine büyük darbeler vurulduğunu belirtti.

"OPERASYON BÖLGESİNDE SERGİLENEN MÜCADELE, TERÖRİSTLERİN KORKULU RÜYASI OLMAKTADIR"

Bakan Güler, bölgede sağlanan huzur ve barış ortamının Pençe Harekatları ile Irak sınırının emniyetinin ileriden sağlanması ile gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

Bakan Güler, sözlerine şöyle devam etti:

Bu tedbirleri almasaydık, örgütün sınırlarımıza yönelik saldırıları devam edecekti ve bugünkü huzur ve güven ortamı sağlanamayacaktı. Artık, bölgede yatırımlar tüm hızıyla devam ediyorsa vatandaşlarımız huzur ve güven içerisinde bağına, bahçesine gidebiliyorsa bunlar hep, siz kahraman Mehmetçiğimizin sayesindedir. Terörle mücadelemizin en etkin birliklerinden biri olan Hakkari Dağ ve Komando Komutanlığımız ve onun siz değerli mensuplarının büyük bir adanmışlık duygusu ile ortaya koyduğu fedakarlıklar emsalsizdir. Tugayımızın, şu anda da başta Irak kuzeyindeki operasyon bölgelerimizde sergilediği yüksek özverili mücadele, teröristlerin korkulu rüyası olmaktadır.

"IRAK İLE OLAN İŞBİRLİĞİNİ SAHAYA YANSITMAYA BAŞLIYORUZ"

Bakan Güler, Hakkari Dağ ve Komando Komutanlığının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en zor şartlarda görev yapan tugaylarından biri olduğuna dikkati çekerek, komandolara şöyle seslendi:

Daima güçlü, dayanıklı, kararlı ve disiplinli bir şekilde göreve hazır olduğunuzu görmek, mücadele azmimizi daha da artırmaktadır. Bundan sonra da sizlerin üstleneceği görevlerdeki müstesna katkılarıyla terör örgütüne hak ettiği ağır darbeleri vurmaya ve terör tehditlerini bertaraf etmeye devam edeceğiz. Nitekim komşumuz Irak ile son dönemde önemli bir gelişim kaydeden ilişkilerimizi oldukça önemli buluyor ve somut bir işbirliğini sahaya yansıtmaya başlıyoruz. Bir kez daha vurgulamak isterim ki hiçbir terörist, Mehmetçiğin kahredici kuvveti altında ezilmekten kurtulamayacaktır.

'TÜRKİYE YÜZYILI' HEDEFLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Başarıya ulaşmak için modern teknolojiye sahip olunmasının gerekliliğine vurgu yapan Güler, "Bu nedenle harp silah, araç ve gereçlerindeki teknolojik yenilikleri vakit kaybetmeksizin sizlerin kullanımına sunuyor, kahraman ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini sürekli geliştiriyoruz." diye konuştu.

Bakan Güler, Cumhuriyetin ikinci asrında, "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda daha büyük, daha güçlü bir Türkiye için şevk ve gayretle çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Bu süreçte ülkemizin iftihar kaynağı olan siz kahraman komandolarımızın da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üstleneceğiniz her görevde üstün başarılar elde edeceğinize yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)