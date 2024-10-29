Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Austin'le görüştü

29 Ekim'de Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada güvenlik konularında görüş alışverişinin gerçekleştirildiği belirtildi.

"İKİLİ VE BÖLGESEL SAVUNMA VE GÜVENLİK KONULARINDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU"

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 29 Ekim 2024 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede; ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.