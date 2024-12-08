Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı Austin'le Suriye'yi değerlendirdi

AA

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çöküşünün ardından uluslararası temaslar kurulmaya devam ediliyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın telefonda görüşmesinin ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de ABD'li mevkidaşı ile temas kurdu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda yaptığı görüşmede, Suriye'deki son gelişmelerin ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularının ele alındığı bildirildi.

İKİLİ VE BÖLGESEL SAVUNMA VE GÜVENLİK KONULARI GÖRÜŞÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün Güler ve Austin'in bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilerek, "Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadesi kullanıldı.