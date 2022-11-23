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    Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı Milley ile görüştü

    TSK'dan yapılan açıklamada, Güler ile Milley'in güncel gelişmeleri ele aldığı belirtildi.
    • 23.11.2022 - 17:31
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 17:35
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    Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı Milley ile görüştü

    Türkiye, Suriye topraklarından PKK/YPG'li teröristlerce atılan roketlerin ardından kara harekatı hazırlıklarına başladı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uçaklarla, SİHA'larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır. Bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz." dedi.

    ABD ile askeri düzeyde temas

    Ardından ABD ile askeri düzeyde kritik bir temas gerçekleştirildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı Orgeneral Mark Milley ile telefon görüşmesi yaptı.

    TSK'dan açıklama yapıldı

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir." denildi.

    AA'nın aktardığına göre, açıklamada, "Güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur." ifadesi kullanıldı.

    Yaşar Güler, ABD li mevkidaşı Milley ile görüştü #1


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