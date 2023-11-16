Yaşar Güler açıkladı! 11 ayda bin 868 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin terörle mücadelesine ilişkin bilgilendirmede bulundu. Güler, yılın başından bu yana yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarda bin 868 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İHA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlıkların sunumu devam ediyor.

Komisyonun bugünkü toplantısında Milli Savunma Bakanlığının sunumu gerçekleştirildi.

Bakan Yaşar Güler, yaptığı sunumda önemli açıklamalarda bulundu.

"Bu yılın başından itibaren ise bin 868 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

Bakan Güler, açıklamalarında şunları kaydetti:

24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar; yurt içinde, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 39 bin 211, bu yılın başından itibaren ise bin 868 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

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Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)