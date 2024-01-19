Yaşar Güler: Deniz Kuvvetlerimizin harekat kabiliyeti artacak Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilecek gemilere ilişkin konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bu gemilerimizle birlikte Deniz Kuvvetlerimizin harekât kabiliyeti ve etkinliği daha da artacaktır" ifadelerini kullandı.

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Türk donanmasında gurur günü...

Düzenlenen törenle TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi ve Marlin SİDA, Türk donanmasına teslim ediliyor.

Her biri farklı görevlerde kullanılacak bu platformlar, Türk Deniz Kuvvetleri'nin Mavi Vatan'daki gücüne güç katacak.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mavi Vatana Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni'nde konuştu.

Bakan Güler'in açıklamalarından satırbaşları:

Yeni gemimizin ve insansız deniz aracımızın devreye girmesinin haklı gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Gemilerimizin ve insansız deniz aracımızın ülkemize, asil milletimize ve silahlı kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye son yıllarda savunma sanayii alanında önemli atılımlar gerçekleştirmiştir. Bu başarıların arkasındaki temel etken güçlü irade ve savunma sanayiye sağlanan imkanlardır. Her alanda tam bağımsız Türkiye olarak çıktığımız bu yolda ülkemiz yerli ve milli imkanlarıyla başlatmış olduğu milli teknoloji hamlesiyle kendi kendine yeten bir ülke konumuna ulaşmıştır.

Ayrıca bugün kendi imkanlarımızla tasarladığımız ve sahada kendini kanıtlayan sistemlerimizin uluslararası ortamda da kabul görmesi her geçen marka değerini artırması gurur vericidir.

Türkiye son yıllarda savunma sanayinde önemli atılımlar gerçekleştirdi. Ülkemiz, yerli ve milli kaynaklarımızı kullanarak başlattığı teknoloji hamlesiyle, birçok platformda kendi kendine yeter bir konuma ulaşmıştır.

Bu gemilerimizle birlikte Deniz Kuvvetlerimizin harekât kabiliyeti ve etkinliği daha da artacaktır.

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