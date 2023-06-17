Yaşar Güler: İsveç taahütlerini yerine getirirse NATO üyesi olabilir Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel dönüşünde İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin yaptığı açıklamada "Taahhütlerini yerine getirirlerse Finlandiya gibi NATO'ya üye olabilirler." dedi.

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahı'nda düzenlenen Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Buradaki toplantıya katılan Güler, ikili temaslarda da bulundu.

Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından Brüksel'de görevli Türk gazetecilerle NATO Karargahı'nda bir araya geldi.

Güler, burada soruları yanıtlayarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı olarak ilk defa katıldığı toplantıya yönelik değerlendirmesinin sorulması üzerine, toplantıda Vilnius Zirvesi öncesi hazırlıkların ele alındığını söyledi.

İsveç açıklaması yaptı

Öte yandan İsveç'in NATO üyeşiği hakkında açıklama yapan Güler, "İsveç'in İkili görüşmelerimizde, NATO'nun 'Açık Kapı Politikası'nı desteklediğimizi ve İsveç’in de Üçlü Muhtıra'da kayıtlı taahhütlerini somut şekilde yerine getirmesi halinde Finlandiya gibi NATO üyesi olabileceğini müttefiklerimize beyan ettik." dedi.

"Şimdiye kadar olduğu gibi üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu belirttik"

Güler, ilk günkü oturum öncesinde Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nın yapıldığını belirterek, şöyle dedi:

Toplantıda, Kırım dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bağımsızlık ve egemenliğine olan desteğimizi bir kez daha dile getirdik.



Yıkımın ve insani trajedinin artmasının önlenmesi için taraflar arasında bir an önce çatışmanın durdurularak ateşkesin sağlanmasına ihtiyaç olduğunu belirttik ve diplomasinin önemine vurgu yaptık.



Bu konularda ve insani yardım konusunda şimdiye kadar olduğu gibi üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu belirttik.

"Tahıl sevkiyatının hızlı, güvenli ve planlı bir şekilde devam etmesi önemli"

Küresel gıda krizinin çözümüne yönelik Türkiye'nin girişimleriyle oluşturulan Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında yaklaşık 32 milyon ton tahılın bine yakın gemiyle Ukrayna limanlarından taşınarak dünya pazarlarına ulaştığı belirten Güler, "Tahıl sevkiyatının hızlı, güvenli ve planlı bir şekilde devam etmesi önemli." dedi.

"Avrupa güvenliği açısından önemini de ifade ettik"

Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk oturumu olan NATO-Ukrayna Komisyonu toplantısında, NATO-Ukrayna ilişkilerini ve bu çerçevede Vilnius Zirvesi’nde alınması öngörülen kararlara ilişkin görüşlerini dile getirdiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

AB Yüksek Temsilcisi’nin de katılım sağladığı bu oturumda ayrıca, AB üyesi olmayan müttefiklerin AB’nin savunma girişimlerine dahil edilmesinin Avrupa güvenliği açısından önemini de ifade ettik.

"Kara-deniz-hava ve uzaydaki gayretlerine yaptığımız katkıları ayrıntılı olarak anlattık"

NATO Karargahı'ndaki toplantının ikinci oturumunda, mevcut güvenlik ortamında İttifakın, caydırıcılık ve savunma konumlanmasının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların ele alındığını bildiren Güler, şunları ifade etti:

Bu kapsamda, Kosova'da yaşanan olaylardan sonra, Balkanlar ile tarihi ve kültürel bağlara sahip olan ülkemizin, ivedilikle harekete geçerek barış, huzur ve istikrara katkıda bulunmak amacıyla bölgeye ilave bir ihtiyat taburu konuşlandırdığını hatırlattık. NATO'nun komuta ve kuvvet yapısına, harekat ve misyonlarına, kara-deniz-hava ve uzaydaki gayretlerine yaptığımız katkıları ayrıntılı olarak anlattık.

"Müttefiklerimizden tam destek bekliyoruz"

Güler, toplantı kapsamında bulunduğu NATO Karargahı'nda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yanı sıra ABD, Birleşik Krallık, Estonya, Litvanya, Yunanistan, Fransa ve Hollanda savunma bakanları ile gerçekleştirdiği görüşmelerde NATO gündemindeki konular ve ikili ilişkiler açısından önem arz eden diğer hususları ele aldıklarını vurgulayarak, "İkili görüşmelerimizde, NATO’nun 'Açık Kapı Politikası'nı desteklediğimizi ve İsveç’in de Üçlü Muhtıra'da kayıtlı taahhütlerini somut şekilde yerine getirmesi halinde Finlandiya gibi NATO üyesi olabileceğini müttefiklerimize beyan ettik." dedi.

"NATO'nun güvenliğini de olumsuz etkilemektedir"

Savunma Bakanları Toplantısı vesilesiyle gündemdeki konulara ilişkin Türkiye'nin görüşlerini birinci ağızdan dile getirdiklerini aktaran Güler, şunları kaydetti: