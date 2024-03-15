Yaşar Güler, Irak dönüşünde Hakkari'yi ziyaret etti

DHA
Türkiye terörle mücadele kapsamında yeni bir döneme giriyor.
Bu kapsamda Milli Savunma Bakanı (MSB)Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Irak'ta terör zirvesine katıldı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Güler dün gerçekleştirdiği Irak ziyaretinin ardından Hakkari'ye geçti.
Geceyi Yüksekova'da geçirdi
Geceyi Yüksekova’da geçiren Bakan Güler, 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Komutanlarla bir araya gelen Bakan Güler, Irak’ın kuzeyinde devam eden operasyonlardaki son duruma ilişkin bilgi alarak yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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