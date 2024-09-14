Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığında denetlemelerde bulundu

AA
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bir ziyaret gerçekleştirdi.
Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu tarafından törenle karşılanan Bakan Güler, inceleme ve denetlemelerde bulundu.
YAPILAN FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ALDI
Bakan Güler daha sonra Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'ndan faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.
Bakan Güler ayrıca yapılacak çalışmalara yönelik talimatlar verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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