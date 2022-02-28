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Yaşar Güler, NATO Askeri Komite Toplantısı'na katıldı
TSK, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, video konferans yöntemi ile NATO Askeri Komite Toplantısı'na katıldığını duyurdu.
- İHA
- 28.02.2022 - 21:21
Ukrayna'da Rus işgali sürerken NATO bünyesindeki görüşmeler de sıklık kazandı.
Bu kapsamda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, video konferans yöntemi ile NATO Askeri Komite Toplantısı'na katıldı.
Konuya ilişkin açıklama Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapıldı.
GÜNCEL KONULAR ELE ALINDI
Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, üye ülkelerin katılımıyla icra edilen NATO Askeri Komite Toplantısı'na video konferans yöntemi ile katılmıştır. Toplantıda güncel güvenlik konuları hakkında görüşmelerde bulunulmuştur” ifadelerine yer verildi.