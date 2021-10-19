Orgeneral Yaşar Güler, Özdemir Bayraktar'ın cenaze namazında konuştu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Özdemir Bayraktar'ın Türk savunma sanayiine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katkılarına değinerek veda konuşması yaptı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, dün sağlık problemleri nedeniyle Hakk'ın rahmetine kavuştu.

Yerli üretim SİHA ve İHA'ların mimarı olan Bayraktar için bugün Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Törene devlet erkanından çok sayıda ismin katılmasının yanında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de açıklamalarda bulundu.

Güler, Özdemir Bayaraktar'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve savunma sanayiine sunduğu katkılarının paha biçilemez olduğuna vurgu yaptı.

"MİLLİ VE YERLİ SANAYİİNİN GELİŞMESİNE ÖNEMLİ KATKILARDA BULUNMUŞTUR"

Cenaze töreninde konuşan Güler, "Bugün çok kıymetli Özdemir Bayraktar Beyefendi'nin cenaze töreni için burada bulunuyoruz. Allah rahmet eylesin, ruhu şad olsun. Milli ve yerli savunma sanayimizin gelişmesine çok önemli katkılarda bulunmuştur.

"TSK ÜRETTİKLERİ İHA VE SİHA'LARI GURURLA KULLANMAYA DEVAM EDECEK"

Ürettikleri İHA ve SİHA'larımızı kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'miz her yerde başarıyla onurla ve gururla kullandı ve kullananya devam edeceğiz.

TSK olarak yaptıkları bu çok değerli hizmetler, her zaman saygıyla anılacaktır." ifadelerini kullandı.

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