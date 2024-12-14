İHA

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Genel Kurulu’nda 2025 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2023 Kesin Hesap görüşmelerine katıldı ve milletvekillerine sunum yaptı.

"PKK/YPG TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SAHADAKİ İSTİKRARSIZLIKTAN FAYDALANMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Suriye konusunda Güler şunları söyledi:

“Suriye Milli Ordusunun, Tel-Rıfat, El-Bâb’ın güneyi ve Menbiç hattında başarıyla icra ettiği operasyonlar sonucunda, terör örgütü bu bölgelerden geri çekilmek zorunda kalmıştır. Bir kez daha vurgulamak isterim ki; PKK/YPG terör örgütünün sahadaki istikrarsızlıktan faydalanmasına asla izin vermeyeceğiz. Aynı şekilde Suriye’deki siyasi geçişin; güvenli, sorunsuz ve mevcut problemleri çözecek şekilde olması için aktif çabalarımızı ve girişimlerimizi sürdüreceğiz. Şu hususa da özellikle dikkat çekmek gerekirse, bugün tarihi bir dönemin ayak seslerini daha net duymaya başlıyoruz. Artık, sahadaki tüm unsurlar ve taraflar, nihai sonucun ve çözümün Türkiye’nin rızasından geçtiğini idrak etmiştir”

"MAVİ VE GÖK VATANIMIZ'DAKİ HAKKIMIZI VE HUKUKUMUZU KORUMA KARARLILIĞIMIZI HER FIRSATTA DİLE GETİRİYORUZ"

Ege ve Doğu Akdeniz’deki faaliyetler konusunda bilgi veren Güler şöyle dedi:

“Ege ve Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerimize değinmek gerekirse, bölgedeki hak ve menfaatlerimizi en yüksek düzeyde koruduğumuzu ifade etmek isterim. Komşumuz Yunanistan ile yıllardır süregelen sorunlarımızın olduğu malumdur. Bu sorunları çözmek için barışçıl bir tutum sergilemekte, Ege Denizi’nin bir dostluk ve barış denizi olması için yoğun çaba göstermekteyiz. Son dönemde Sayın Cumhurbaşkanı’mız ile Yunanistan Başbakanı’nın gayretleriyle tesis edilen ilişkiler çerçevesinde, iki ülke arasındaki gerginlik büyük ölçüde azalmış ve karşılıklı güven artırıcı önlemler kapsamında diyalog süreci yeniden başlamıştır. Bu kapsamda askeri heyetlerimiz arasındaki görüşme ve ziyaretler, sürecin ruhuna uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Tüm bunlarla birlikte 'Mavi ve Gök Vatanımız'daki hakkımızı ve hukukumuzu koruma kararlılığımızı her fırsatta dile getiriyoruz. Diğer yandan, Doğu Akdeniz’de tek yürek olduğumuz kardeş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne her türlü desteği veriyor; soydaşlarımızın haklarını tüm platformlarda en güçlü şekilde savunuyoruz. Bu yıl 50. yıldönümüne ulaşmanın gururunu yaşadığımız Kıbrıs Barış Harekatı’mızı, görkemli etkinliklerle kutlayarak bu desteğimizi en açık şekilde ortaya koyduk. Kıbrıs Türkü’nün egemen eşitlikleri ile eşit uluslararası statülerinin kabulü bizim için olmazsa olmazdır. Bundan sonra da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması başta olmak üzere Kıbrıs meselesinin adil çözümü için gayret göstermeye devam edeceğiz”

"İKİLİ ANLAŞMALAR ÇERÇEVESİNDE LİBYA ORDUSUNA ASKERİ EĞİTİM, YARDIM VE DANIŞMANLIK DESTEĞİ VERİYORUZ"

Güler, Libya’nın güvenliği, huzuru ve istikrarı için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyerek şu cümleleri kurdu:

“İkili anlaşmalar çerçevesinde Libya ordusuna askeri eğitim, yardım ve danışmanlık desteği veriyoruz. Nitekim Türkiye-Libya iş birliği sayesinde sahada huzur tesis edilmiş ve siyasi sürecin önü açılmıştır. En son, Libya’da kalıcı barış ve istikrar ortamının oluşması için atılabilecek kapsamlı adımları istişare etmek üzere Libya’dan gelen ve iki tarafın da temsilcilerinden oluşan '5+5 Ortak Askeri Komisyonu’nu', Bakanlığımızda ağırladık. Doğu ve Batı arasında müşterek çabaların geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunduğumuz görüşmelerde, bu sürece her türlü desteği vereceğimizi vurguladık”

Somali Etiyopya arasında tarihi bir uzlaşmaya ev sahipliği yaptıklarını kaydederek, “Bölgenin güvenliği, huzuru ve refahına katkı sağlayacak bu iş birliği mutabakatı, sıcak çatışmaya dönme riski olan ihtilafın çözümünde, ülkemizin üstlendiği yapıcı, etkin ve başarılı rolü açıkça ortaya koyarken, Türkiye’ye olan güvenin de açık bir yansımasıdır” diye konuştu.

"NATO DAİMİ MAYIN KARŞI TEDBİRLERİ GÖREV GRUBU-2’NİN KOMUTASINI DA 16 ARALIK’TAN İTİBAREN 6 AYLIĞINA YÜRÜTECEĞİZ"

NATO’da etkin bir rol oynadıklarrını belirten Bakan Güler şu ifadeleri kullandı:

“Balkanlar’daki en büyük NATO misyonu olan NATO Kosova Gücü’ne (KFOR) komuta etme sorumluluğunu bir yıl boyunca başarıyla ifa ettik. Görevimizi 11 Ekim’de İtalya’ya devrederken, 18 Ekim’de KFOR’un Komutan Yardımcılığını bir yıl süreyle devraldık. Akdeniz Görev Kuvveti Komutanlığını, 1 Temmuz’dan itibaren bir yıl süreyle, Karadeniz Görev Kuvveti Komutanlığını ise 4 yıllığına üstlenirken; 3 Aralık’tan itibaren NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2’nin komutasını 6 ay süreyle devraldık. NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2’nin komutasını da 16 Aralık’tan itibaren 6 aylığına yürüteceğiz”

"ULUSLARARASI CAMİA, SURİYE’DE ÖNEMLİ BİR FIRSAT PENCERESİNİN AÇILDIĞI BU TARİHİ SÜRECE DESTEK VERMELİ VE İSRAİL’İN EYLEMLERİNE SESSİZ KALMAMALIDIR"

Ortadoğu’yu yakından takip ettiklerini kaydeden Güler şu cümleleri kurdu: