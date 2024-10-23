Türkiye'nin gözbebekleri arasında yer alan TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 4 çalışan şehit olurken, 14 kişi de yaralandı.

Saldırının hemen ardından çıkan çatışmada teröristlerden 2'si öldürüldü. Diğer teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

"ŞEREFSİZLERİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Saldırıyla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şunları söyledi:

Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı her seferinde veriyoruz, akıllanmıyorlar. Her zaman söylediğimi tekrar ediyorum, en son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız.