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Haber Merkezi

Ankara’daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), dün hain teröristlerin hedefi oldu...

Teröristler, Kahramankazan Ankara yerleşkesine bir saldırı düzenledi.

5 kişinin şehit olduğu, 22 kişinin ise yaralandığı saldırı sonrası bugün ise tesislerde bir anma töreni düzenlendi.

Anma töreninde konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör hedeflerinin tam isabetle imha edildiğini söyledi.

Teröristlerin kahraman Mehmetçik'in pençesinden kaçamayacağının altını da çizen Bakan Güler'in açıklamalarının devamında ise şu ifadeler yer aldı:

"EVLATLARIMIZIN İNTİKAMI İÇİN KARARLILIĞIMIZ TAM"

Acımız büyük ancak evlatlarımızın intikamı için kararlılığımız tam. Sizlerin azmi, çalışkanlığı ve gayreti terörle mücadelede en önemli güvencelerimizdendir. Son terörist bu coğrafyadan yok olup gidene kadar mücadelemize devam edeceğiz.

47 TERÖR HEDEFİ İMHA EDİLDİ