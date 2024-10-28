Yaşar Güler ve Ömer Bolat'tan TUSAŞ'a taziye ziyareti

Geçtiğimiz günlerde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan'daki yerleşkesine hain bir saldırı düzenlendi.

Saldırıda 5 vatandaşımız şehit oldu.

2 BAKAN, TUSAŞ'A TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU

Gerçekleştirilen hain saldırının ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TUSAŞ’a taziye ziyareti gerçekleştirdi.

KOMUTA KADEMESİ DE YER ALDI

Bakan Yaşar Güler’in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Bilal Durdalı ve Musa Heybet de yer aldı.

BAKAN BOLAT ZİYARETE İLİŞKİN PAYLAŞIM YAPTI

Ziyareti sosyal medyasından paylaşan Bakan Bolat, "Türkiye’miz karşı karşıya kaldığı her türlü engelle mücadele ederek yoluna devam edecektir. Daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz." dedi.

Bolat'ın paylaşımı şu şekilde:

"Bugün Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanlarımız ile birlikte ülkemizin göz bebeği, Milli Teknoloji Hamlemizin stratejik kurumlarından biri olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ) Kahramankazan’daki merkezini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Ziyaretimiz kapsamında TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ömer Cihad Vardan, ilgili yöneticilerimiz ve ülkemizin geleceği için canla başla mücadele eden TUSAŞ ekibi ile bir araya geldik. Türkiye’miz karşı karşıya kaldığı her türlü engelle mücadele ederek yoluna devam edecektir. 'Daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz."