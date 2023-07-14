Yaşar Güler'den FETÖ ile mücadelede azim ve kararlılık mesajı Darbe şehitlerinin yakınlarıyla bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, FETÖ ile mücadelede kararlılık mesajı verirken "Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri’nden 24 bin 195 şahıs ihraç edilmiş, 2 bin 542 emekli şahsın da rütbesi geri alınmıştır" dedi.

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DHA

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle bakanlıkta, darbe girişiminde şehit olanların yakınları, gaziler ve gazi yakınları ile bir araya geldi.

15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ardından Armoni Mızıkası ve Mehteran Birlik Komutanlıklarınca konser verildi.

"Halkın iradesi ile zafere dönüşmüştür"

Bakan Güler, darbe girişiminin, milletin direnişi sayesinde destana dönüştüğünü söyleyerek, "O gece asil Türk milleti, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla her yaştan, her görüşten insanıyla bu alçaklara karşı durmuş, devletin bekasına ve kendi geleceğine sahip çıkmıştır. Aynı şekilde, asil milletimizin bağrından çıkmış Türk Silahlı Kuvvetlerimizin devletine, ülkesine bağlı şerefli mensupları da milletimizle omuz omuza vererek, bu hainlere karşı kahramanca direnmiş, onlara engel olmuştur.

Ordu-millet dayanışmasının en güzide örneğinin sergilendiği bu kararlı ve dik duruş sayesinde ihanet şebekesinin kalleşçe girişimi boşa çıkartılmış, milli irade maruz kaldığı en büyük sınamayı alnının akıyla bertaraf etmeyi başarmıştır. Sonuç olarak 15 Temmuz, hainlerin ihanetinden halkın iradesinin zaferine dönüşmüştür" diye konuştu.

"Mücadeleye azim ve kararlılıkla devam ediyoruz"

Bir daha böyle hadiseler yaşanmaması için 15 Temmuz’un her yönüyle kendilerine önemli sorumluluklar yüklediğini bildiren Güler, "Bu çerçevede büyük ve güçlü Türkiye yolunda FETÖ ile mücadeleye azim ve kararlılıkla devam ediyoruz. Nitekim, bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri’nden 24 bin 195 şahıs ihraç edilmiş, 2 bin 542 emekli şahsın da rütbesi geri alınmıştır. Bundan sonra da Milli Savunma Bakanlığı olarak tespit edilen bilgi ve belgeler ışığında FETÖ ile mücadelemiz büyük bir hassasiyetle ve tavizsiz şekilde yürütülecektir" ifadelerini kullandı.

TSK’nın, 15 Temmuz sonrası, yurt içi ve sınır ötesinde büyük ve kapsamlı operasyonların icrasına yöneldiğini ve terörün bitme noktasına getirildiğini bildiren Güler, ordunun aynı zamanda çok daha güçlendiği ve hareket kabiliyetinin arttığını ifade etti.

15 Temmuz'da darbe girişiminin engellemesiyle şer odaklarının da planlarının bozulduğunu söyleyen Güler, "Türkiye artık Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük gayretleri ile tesis ettiği kapsamlı ilişkilerle uluslararası düzlemde merkezi bir rol üstlenmektedir. Küresel ve bölgesel düzeyde önemli gelişmelerin yaşandığı, savunma ve güvenlik konularının her zamankinden çok daha önemli hale geldiği bu hassas dönemde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda; amir ve komutanların emirleri, personelimizin emsalsiz kahramanlığı ile son bir asrın en kapsamlı, en etkili faaliyetlerini gerçekleştirmektedir" dedi.

"Hak ve menfaatlerimiz de tavizsiz şekilde korunmaktadır"

Devletin bekası, vatandaşların huzur ve güvenliği için her türlü tedbirin alınmaya devam ettiğini aktaran Güler, "Bu kapsamda şanlı ordumuz yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlar ile terörle mücadelede büyük başarılar elde etmektedir. Terörle mücadelenin yanı sıra hudutlarımızın güvenliği en yoğun tedbirlerle sağlanırken mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimiz de tavizsiz şekilde korunmaktadır.

Aynı şekilde kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına destek verilmesinden bölgemizde ve dünyada barış ve istikrara katkı sağlanmasına, yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesinden müşterek ve kapsamlı tatbikatların gerçekleştirilmesine kadar birçok görev de başarıyla icra edilmektedir" diye konuştu.

Bakan Güler, konuşmasının ardından törene katılan şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.