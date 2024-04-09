Yaşar Güler'den Ramazan Bayramı paylaşımı: Mirasımızı korumak hepimizin görevi

DHA

İslam alemi Ramazan Bayramı'na gidiyor...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bayram nedeniyle yazılı açıklamada bulundu.

Güler, yayımladığı bayram mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli mirasımızı korumak hepimizin asli görevidir"

Toplumsal bağlarımızın güçlendiği, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularımızın pekiştiği bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Milli Savunma Bakanlığı ailesinin tüm seçkin mensuplarının 'Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramlar, toplumu bir arada tutan, bizi biz yapan en önemli kültürel değerlerimizin başında gelir. Binlerce yıldır bu milli ve manevi değerlerle yoğrulan asil milletimiz, sahip olduğu değerlerin kendisine kazandırdığı ruhla tarihe damga vurmuştur. Milli kimliğimizi ve karakterimizi oluşturan bu kıymetli mirası koruyarak gelecek nesillere aktarmak, hepimizin en önemli vazifelerinden biridir.



Milli Savunma Bakanlığı'nın tüm mensupları da bu bilinçle değerlerimizin korunması ve nice bayramların huzur içerisinde yaşanabilmesi için her türlü gayreti göstermektedir. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğini sağlamak için; hudutlarımızın emniyetinden terörle mücadeleye, mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrarın desteklenmesine, geniş kapsamlı tatbikatların icrasından yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesine kadar son bir asrın en yoğun ve en etkin faaliyetlerini büyük bir başarıyla icra etmektedir.