AA

İzmir Körfezi'nde yaşanan toplu balık ölümleri ve yaygın kirliliğe yönelik tepkiler çığ gibi büyüyor.

Vatandaşları mağdur eden konu üzerine harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla bölgede inceleme başlatıldı ve 35 akademisyenin yer aldığı İzmir Körfezi Bilim Kurulu oluşturuldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise bu eylem planına imza atmayarak "İzmir, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hizmet etmek zorunda olduğu bir şehir. Zahmet olacak ama İzmir Körfezi'ne müdahale etsinler. Onlar da katkılarını versinler." açıklamasını yapmıştı.

KİRLİLİĞE MANKENLİ PROTESTO

Körfezde yaşanan kirlilik tüm şehri kötü kokulara boğarken AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, bu konu hakkında önlem almayan belediyeyi mankenlerle protesto etti.

Kırkpınar, İzmir Körfezi'nde yaşanan kirliliğe ilişkin yaptığı açıklamada, körfezin, karadan gelen kirlilik nedeniyle artık nefes alamadığını belirtti.

SOYER VE TUGAY'IN MANKENLERİNİ YÜZDÜRDÜ

Kırkpınar, kirliliğe tepki çekmek amacıyla eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve mevcut başkan Cemil Tugay’ın maketlerini körfezde yüzdürdü.

Bu durumun utanç verici olduğunu ifade eden Kırkpınar, seçim dönemlerinde körfezin temizleneceğini vadeden belediye başkan adaylarının, bunun yerine daha çok kirlettiğini savundu.

"KÖRFEZDE YÜZECEĞİZ SÖZÜ VERMİŞLERDİ"

Cemil Tugay ve Tunç Soyer'in "körfezi temizleme" sözü verdiğini hatırlatan Kırkpınar, şunları kaydetti:

Onlar vatandaşlarımıza 'biz geldiğimizde körfezi temizleyeceğiz ve körfezde de yüzeceğiz' sözünü vermişlerdi. Biz onların vermiş olduğu bu sözü yerine getirmek için yanımızdaki maket belediye başkanlarını körfezimizde yüzdürmeye çalışacağız. Zaten bunlar hiçbir zaman için normal bir belediye başkanı olamadılar. Hep maket belediye başkanlığı yaptılar.

"ONLARIN TUTUMADIĞI SÖZÜ BİZ GERÇEKLEŞTİRDİK"