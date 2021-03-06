Yaşar Okuyan hakkında Adnan Oktar davası

Yaşar Okuyan hakkında, Adnan Oktar'a operasyon bilgisi verdiği iddiasıyla ilgili dava açıldı.

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne 2018 yılında yapılan operasyon öncesi örgüt üyelerinden Aylin Atmaca’yı uyardığı iddia edilen eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan hakkında, davanın müştekilerinden Özkan Mamati suç duyurusunda bulundu.

2016 YILINDAN İTİBAREN...

Adnan Hoca’yı deşifre eden eski mürit Özkan Mamati’nin suç duyurusu dilekçesinde ‘Yaşar Okuyan’ın 2016 yılından itibaren Adnan Oktar silahlı suç örgütü mensuplarına yapılacak olan operasyonlara ilişkin bir takım gizli bilgi ve belgeleri vermesi suretiyle yargılama faaliyetlerini akamete uğrattığı’ iddia edildi.

"BİR ŞEY BİLMESEM SÖYLEMEZDİM"

Operasyon sırasında ele geçirilen bir notta Okuyan’ın ‘Eymen’ kod adlı Aylin Atmaca’ya “Size yönelik 2019 seçimleri öncesi bir operasyon olacak Tayyip Bey’in onayıyla. Bir şey bilmesem söylemezdim. Net konuşuyorum. Ona göre tedbirleri alın” ifadelerini kullandığı dilekçede öne sürüldü.

BAŞINIZA BİR ŞEY GELEBİLİR

Dilekçede Okuyan’ın, Oktar’ın ‘seçilmiş kişileri çağırdığı’ iftar davetine dahi katıldığı vurgulandı. Yaşar Okuyan’ın 3 Mart 2021’de bir gazeteye vermiş olduğu röportajda da Aylin Atmaca’yı “Size muhafazakar camiadan rahatsızlık var yarın bir gün başınıza bir şey gelebilir” diyerek uyardığı ifade edildi.