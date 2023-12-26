Yaşar Okuyan hayatını kaybetti Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Okuyan, yakın zamanda çözülen EYT sorununun mimarlarından biri olarak kabul ediliyordu.

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ensonhaber.com

Aralık ayının başlarında sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'dan kötü haber geldi.

Geçtiğimiz hafta entübe edilen eski Bakan Okuyan, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Açıklama, Okuyan'ın tedavi gördüğü hastaneden yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Sayın Yaşar Okuyan bu sabaha karşı hayatını kaybetmiştir. Uzun süredir hastanemizde tedavi altında olan Yaşar Okuyan'ın sağlık durumu son haftada ağırlaşmış ve 26 Aralık 2023 tarihinde saat 02.46'da tüm çabalarımıza karşı çoklu organ yetmezliği ile hayatını kaybetmiştir. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Okuyan'ın kızı Ülkü Okuyan, geçtiğimiz haftalarda medyada yer bulan Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği haberlerini yalanlamış, babasının sağlık durumunun stabil olduğunu dile getirmişti.

Yaşar Okuyan kimdir

Okuyan, 28 Ağustos 1950 senesinde Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy'den Yalova'nın Elmalık köyüne yerleşmiş bir ailenin çocuğu olarak doğdu.

MHP, ANAP, DYP, HYP ve CHP dahil olmak üzere dokuz farklı partide siyaset yaptı. 1995-2002 yılları arasında Yalova milletvekili, 1999-2002 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini yürüttü.

İstanbul Özel Gazetecilik Yüksek Okulu'ndan mezun olan Yaşar Okuyan, 21 yıl çeşitli gazete, dergi ve ajansta muhabirlik, foto muhabirlik, köşe yazarlığı, istihbarat müdürlüğü yaptı ve sürekli basın kartı almaya hak kazandı.

Bir dönem İmbat Şirketler Grubu yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı.

Yaşar Okuyan, evli ve üç çocuk babasıdır. 1980 öncesinde MHP'de siyaset yaptığı dönemde, kardeşi Arif Okuyan TKP üyesiydi ve parti organlarından Ürün dergisinin sahibiydi.

"EYT sorununun mimarlarından"

Okuyan, geçtiğimiz aylarda çözülen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorununun mimarlarından biri olarak kabul ediliyordu.

Okuyan'ın bakanlığı döneminde 8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi ve prim ödeme şartlarının yanına bir de yaş şartı getirildi.

Yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5 bin gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi.