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    Yaşar Okuyan'ın eşi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde müdür oldu

    Yaşar Okuyan'ın eşi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde müdür oldu

    Yaşar Okuyan’ın eşi Özlem Kaya Okuyan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi ÜNİBEL A.Ş’de yazılım müdürlüğü görevine getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2020 - 10:47
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    Siyasete girdiğin günden bu yana birçok partide yer alan Yaşar Okuyan'ın son durağı CHP oldu.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın bizzat rozetini taktığı Yaşar Okuyan, bir dönem Muharrem İnce'ye karşı sert açıklamalarıyla adından söz ettirdi.

    Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğunu göstermek için Muharrem İnce'ye karşı ağır ifadeler kullanan Yaşar Okuyan, eşinin başladığı görev nedeniyle yeniden gündemde.

    YAZILIM MÜDÜRÜ OLDU

    Yaşar Okuyan'ın 2012 yılında evlendiği kendisinden 27 yaş küçük olan eşi Özlem Kaya Okuyan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi ÜNİBEL A.Ş’de yazılım müdür oldu.

    MADEN MÜHENDİSLİĞİ DİPLOMASI VAR

    Maden Mühendisliği mezunu olan Özlem Kaya Okuyan, daha önce CHP'li Bornova Belediyesi'nde memur olarak çalışıyordu.

    Yaşar Okuyan ın eşi İzmir Büyükşehir Belediyesi nde müdür oldu #1

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