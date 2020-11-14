Yaşar Okuyan'ın eşi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde müdür oldu

Yaşar Okuyan'ın eşi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde müdür oldu

Yaşar Okuyan’ın eşi Özlem Kaya Okuyan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi ÜNİBEL A.Ş’de yazılım müdürlüğü görevine getirildi.

Siyasete girdiğin günden bu yana birçok partide yer alan Yaşar Okuyan'ın son durağı CHP oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın bizzat rozetini taktığı Yaşar Okuyan, bir dönem Muharrem İnce'ye karşı sert açıklamalarıyla adından söz ettirdi.

Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğunu göstermek için Muharrem İnce'ye karşı ağır ifadeler kullanan Yaşar Okuyan, eşinin başladığı görev nedeniyle yeniden gündemde.

YAZILIM MÜDÜRÜ OLDU

Yaşar Okuyan'ın 2012 yılında evlendiği kendisinden 27 yaş küçük olan eşi Özlem Kaya Okuyan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi ÜNİBEL A.Ş’de yazılım müdür oldu.

MADEN MÜHENDİSLİĞİ DİPLOMASI VAR

Maden Mühendisliği mezunu olan Özlem Kaya Okuyan, daha önce CHP'li Bornova Belediyesi'nde memur olarak çalışıyordu.