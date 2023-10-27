Yaşı gelenlerin dikkatine! Askerlik yerleri belli oldu Askere gitmeyi bekleyen binlerce vatandaşın celp yerleri ve tarihleri öğrenebilecekleri internet adresi erişime açıldı.

ensonhaber.com

Kasım ayında askere gidecek olan vatandaşların beklediği haber geldi.

Askerlik yerlerini öğrenmek isteyenler için Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklamada bulundu.

2023 Kasım döneminde askerlik görevini yerine getirecek yükümlüler için sevk ve celp tarihleri açıklandı.

MSB'nin duyurusu sonrasında, askerlik yerleri 27 Ekim 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden erişime açıldı.

"Erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir"

Bakanlıktan yapılan açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı:

"Kasım/Aralık 2023 ve Ocak 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz."

Sayfaya nasıl erişilir?

E-devlet sistemine girdikten sonra hizmetler bölümüne tıklayın.

Sayfanın üst bölümünde yer alan "Hizmet Adı" kutucuğuna kısa dönem askerler "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama", uzun dönem askerler ise "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.

Linkin tıklanmasının ardından karşılarına çıkacak butonlara tıklayacak olan asker adayları, askerlik yapacağı birliği kolayca öğrenebilecek.

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