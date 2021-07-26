Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriyelilere yönelik açıklamalarıyla ilgili, "Pratik olarak mümkün değil, hem Suriyeliler gitsin ülke ekonomisi çöker." ifadesini kullandı.

Yeni Şafak gazetesi yazarı Prof. Dr. Yasin Aktay Euronews'ten Dilek Gül'ün sorularını yanıtladı.

Aktay, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriyelilere yönelik sözleriyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun göçmen düşmanlığını artıran açıklamalarda bulunduğunu belirten Aktay, Suriyelilerin gönderilmesinin pratikte mümkün olmayacağını söyledi.

"SURİYELİLERİ ÇEKİN, ÜLKE EKONOMİSİ ÇÖKER"

Suriyelilerin ülkelerine dönüşünün Türkiye ekonomisinde sıkıntı yaratacağını da söyleyen Yasin Aktay, "Ekonomik açıdan işlevsel bir tarafı var. Gidin bakın Gaziantep'in ekonomisine, oranın iş verenlerine bir bakın yatırımcılarına bir bakın. Gaziantep, sanayisi çok güçlü olan bir şehir. Gaziantep sanayicileri çok memnunlar Suriyelilerden. Suriyelileri Gaziantep'ten çekin, ekonomimiz çöker şu anda diyorlar. Bakın çok önemli bazı yerlerde, Suriyelileri çekin, bir gitsinler ülke ekonomisi çöker." dedi.

Yasin Aktay'dan Suriyelilerle ilgili açıklamalar

"KILIÇDAROĞLU ESAD'LA, O DA ALEVİ BİZ DE ALEVİYİZ GİBİ BİR YAKLAŞIM İÇİNDE"

"Belki Suriyelilerin de ilk gelenleri sanayi, inşaat alanında çalışanlar olarak kalacaklar ama Suriyelilerin Türkiye’ye yaptığı katkı ile Türkiye Arap dünyası ile arasında çok ciddi bir köprü oluşturacak" diyen Aktay, Dilek Gül'ün, "Kılıçdaroğlu neden dayanışsın Esad’la?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

''Anlam veremiyoruz ama anlam vermek gerekirse sanki bir mezhebi dayanışma içerisinde hareket ediyor. O da Alevi biz de Aleviyiz gibi bir yaklaşım içerisinde. Bu çok tehlikeli. Sisi ya da Saddam Sünni’ydi ama biz muhalif olduk. Mısır’dan da bir sürü insan göçmen olarak geliyor. Ancak aklımızdan Sisi bir Sünni nasıl olur onunla değil de muhalifleri ile bir dayanışma içinde olmayız gibi bir düşünce geçmedi. Bizim için zalim zalimdir. Sünni de olsa Şii de olsa. Yine mazlum Şii ise onunla da dayanışma içerisine gireriz. Nitekim İran’dan kaçıp gelen ve bize sığınan Şii de vardır. Halepçe’den kaçan 500 bin kürde ve Kobani olayları nedeniyle kaçanlara Türkiye kucağını açmıştır. Türkiye göç politikasında mezhepçi ve ırkçı olmadı. Bundan dolayı da Türkiye tüm dünyada moral üstünlüğe sahiptir.''