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Yaşının yarısı kadar ceza yedi

Yaşının yarısı kadar ceza yedi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 14 yaşındaki çocuk polisler tarafından yakalandı. Kullandığı motosiklette çalıntı çıkan çocuğa 7 bin TL ceza kesildi.