Yaşlılık maaşı 2023: 65 yaş emekli aylığı kaç TL oldu?

2023 asgari ücretin artışıyla birlikte 65 yaş emekli aylıkları da zamlanıyor. Peki 2023 yaşlılık maaşı ne kadar olacak? 65 yaş yaşlılık aylığı kaç TL oldu? İşte ayrıntılar...

2023 asgari ücreti netleşiyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücret miktarı bugün açıklayacak.

Bunun akabinde vatandaşlar diğer alınan ücretlere ne kadar zam geleceğini araştırmaya başladı.

65 yaş aylığı alanlar, "65 yaş aylığı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki, 65 yaş aylığı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı sonrası 65 yaş aylığı kaç TL olacak? İşte detaylar...

65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL 2023?

65 ay aylığı 2022 yılında 1684 TL olarak ödeniyor.

Yaşlılık maaşı, 2023 yılında asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa 2 bin 189 TL, yüzde 40 artış olursa 2 bin 357 TL, yüzde 50’lik artış olursa 2 bin 526 TL olacak.