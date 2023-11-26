Yavaş yavaş geliyor... Kar Edirne'den yurda giriş yaptı

İstanbullular güne heyecanlı başladı.
Günler öncesinden Megakent için pazar gününe dikkat çekildi.
AFAD, AKOM, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği şiddetli fırtına ve kar yağışı için uyarıda bulundu.
Öyle ki hazırlıklar yapıldı, vatandaşlar tedbirlerini aldı.
Edirne'de kar yağışı başladı
Ancak sabah kuru soğuğu görenler şaşkına döndü. Gün ortasında gözler kar yağışına çevrilirken, Edirne'den beklenen haber geldi.
Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan'a sınır köylerinden olan Hamzabeyli'de sabaha karşı başlayan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.
Kent beyaza büründü
Etkili olan kar yağışıyla birlikte her yer beyaza büründü.
Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzabeyli, Vaysal, Kalkansöğüt ve diğer yakın köylerde etkili olan kar, köylüleri sevindirdi.
Çalışmalara başlandı
Avrupa’ya açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için kar küreme çalışmaları devam ediyor.
Kar yağışının belli aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış